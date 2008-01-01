Инвестор готов восстановить два заброшенных здания в центре

Новости Экономика | 1 октября 2019 | 18:44

Уникальная историческая застройка центра Даугавпилса официально признана памятником градостроительства государственного значения. Интересные архитектурные объекты можно разглядывать часами. Однако, некоторые из них находятся в довольно плачевном состоянии. Самоуправление уже давно пытается решить проблему заброшенных зданий, и, похоже, процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки: уже в ближайшее время начнётся реставрация двух исторических зданий на перекрестке улиц 18 Новембра и Виенибас.

Чтобы улучшить визуальный образ города, самоуправление проводит постоянную работу с владельцами: сначала было увеличено налоговое бремя для владельцев запущенных домов. Затем стали поощрять ответственных хозяев, предлагая им принять участие в конкурсе и получить поддержку на восстановление и сохранение памятников архитектуры.

Еще одна положительная тенденция на даугавпилсском рынке недвижимости: за последние полгода частные инвесторы выкупили и собираются восстановить несколько зданий, пустовавших до этого десятилетиями. Эта счастливая доля уготована и печально известным «заброшкам» напротив АО «Daugavpils siltumtīkli». У частного инвестора серьезные планы на объект: строительные работы начнутся уже в ближайшее время, но для этого также необходимо было получить согласования Градостроительной комиссии. Самоуправление со своей стороны обещало по мере возможности поддерживать инициативы, при реализации которых облик центра города значительно улучшится.

Здания, построенные более 100 лет назад, в 1917 и 1918 годах, не имеют статуса памятника культуры. Тем не менее, они пережили войну, стали частью истории города и украшали открытки разных времен. Но с начала 2000-х годов на дамбу смотрели лишь пустыне глазницы оконных проемов. В ходе реновации здесь обустроят квартиры, которые смогут приобрести все желающие. Инвесторы с уважением относятся к истории строений и хотят сохранить их аутентичность.

Общая жилплощадь зданий составляет порядка 1 500 м2. Согласно задумке хозяев, уже через год двери перед новоселами распахнут 26 новеньких квартир. Преобразится и внутренний дворик, позволив этому уголку города расцвести во всей своей старинной красе.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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