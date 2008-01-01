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1 октября
Международный день пожилых людей
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Новости Латвия | 1 октября 2019 | 09:09
Вторник, 1 октября: усиливается ветер
Сегодня в Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями, на востоке страны пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Будет дуть западный, юго-западный ветер 6-11 м/сек, порывами до 15-19 м/сек. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов.
В Риге будет пасмурно с прояснениями, днем до +12…+13 градусов.
Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.
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