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Новости Латвия | 1 октября 2019 | 09:09

Вторник, 1 октября: усиливается ветер

Пресс-фото

Сегодня в Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями, на востоке страны пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Будет дуть западный, юго-западный ветер 6-11 м/сек, порывами до 15-19 м/сек. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов.

В Риге будет пасмурно с прояснениями, днем до +12…+13 градусов.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

 

LSM

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