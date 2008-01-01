Вторник, 1 октября: усиливается ветер

Новости Латвия | 1 октября 2019 | 09:09

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня в Латвии ожидается облачная погода, временами с прояснениями, на востоке страны пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Будет дуть западный, юго-западный ветер 6-11 м/сек, порывами до 15-19 м/сек. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов.

В Риге будет пасмурно с прояснениями, днем до +12…+13 градусов.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM