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Не стоит оставлять все как есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе вы заскучаете, а это нехорошо. Правда, меняя, следует все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 30 сентября 2019 | 21:19
Ближе к концу недели ожидается похолодание и дожди
В первую неделю октября в Латвии ожидаются переменная облачность, понижение температуры воздуха и дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник сильный западный ветер принесет холодный и сухой воздух, поэтому во вторник и среду ожидается достаточно солнечная погода, хотя местами и возможны дожди. Скорее всего, в четверг в Латвию придет новый циклон, а в конце недели возможен антициклон, с которым в страну начнет поступать холодный воздух из Арктики.
В ближайшие дни температура воздуха утром составит +4..+9 градусов, а во второй половине дня не превысит +9..+14 градусов.
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