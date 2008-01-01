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Новости Общество | 30 сентября 2019 | 19:51
В Даугавпилсе успешно завершилась II Международная туристическая контактная биржа
27 сентября в Даугавпилсе завершилась II Международная туристическая контактная биржа «Даугавпилс – не спеши, отдохни, насладись», в которой приняли участие 50 представителей туристических агентств и туроператоров из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Беларуси и Украины, в том числе и журналисты, пишущие о туризме.
В первый день контактной биржи все участники собрались в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко, где состоялось официальное открытие мероприятия. Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинскис вместе с 1-м заместителем председателя Даугавпилсской краевой думы Айваром Расчевскисом торжественно открыли международную туристическую контактную биржу и пожелали всем участникам продуктивных мероприятий на протяжении двух дней. Гостей мероприятия ознакомили с туристическим предложением города Даугавпилса и новинками, о которых рассказала директор агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления Илона Максимчика. В свою очередь, Роланд Градковскис, директор агентства самоуправления Даугавпилсского края по делам туризма, отдыха и культуры “TAKA”, ознакомил участников с возможностями туризма в Даугавпилсском крае. Далее все участники отправились знакомиться с туристическими объектами города – посетили обновлённую экспозицию оригиналов всемирно известного художника, уроженца Даугавпилса Марка Ротка, а также ознакомились с предложением всего арт-центра, оценили потенциал Даугавпилсской крепости, посетив популярнейшие объекты на её территории. После чего посетили Латгальский зоосад, Даугавпилсский центр инноваций, храмы Церковной горки, Даугавпилсский дроболитейный завод, центральный пляж Большого Стропского озера, а также парк приключений “Daugavpils Tarzāns”.
В завершение первого дня состоялись переговоры формата B2B с представителями туристической отрасли города и края, где обсуждались возможности сотрудничества и организации общих проектов. Представители латвийских и иностранных туристических агентств и туроператоров встретились с представителями даугавпилсских туристических объектов, предприятий питания и ночлега города и края, предприятий активного отдыха, учреждениями образования и местными туристическими агентствами. Участники мероприятия признали, что переговоры были очень конструктивными и была положена основа для обоюдно выгодного сотрудничества. Некоторые поставщики услуг рассказали, что во время деловых переговоров получили множество заявок и уже готовы принять конкретные группы туристов.
Во второй день контактной биржи участники отправились в Даугавпилсский музей шмаковки, где ознакомились с латгальским кулинарным наследием, после чего посетили Даугавпилсскую синагогу и музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии». Далее гостей ознакомили с предложением курорта “Silene Resort & SPA” – места для ночлега, природный СПА, лабораторию шмаковки, а также ресторан “Silenes Terases”, который в 2019 году вошёл в Топ 30 лучших ресторанов Латвии.
Позже гости отправились в Свентскую усадьбу, где состоялась театрализованная экскурсия вместе с придворной дамой. Участники контактной биржи посетили и впечатляющую коллекцию военной техники в Свентской усадьбе. В завершение программы гости приехали в мини зоопарк “JuRita” и, ознакомившись с предложением, признали, что это отличное место для отдыха как для семей с детьми, так и для других посетителей. Туристические агенты и представители туроператоров отметили, что во время мероприятия получили много положительных впечатлений и идей, для создания новых туристических предложений.
Международная контактная биржа организованна агентством информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с агентством самоуправления Даугавпилсского края по делам туризма, отдыха и культуры “TAKA”, и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA).
Информация подготовлена:
Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел.: +371 65422818; +371 26444810
Эл. почта: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel
www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis
www.facebook.com/SmakovkasMuzejs
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