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Новости Латвия | 30 сентября 2019 | 19:47

Понедельник, 30 сентября: пасмурно и дождливо

В понедельник Латвии достигнет центральная часть циклона, поэтому будет в основном облачно и временами дождливо, прогнозируют синоптики.

Местами, в основном в юго-восточных районах, дождь будет продолжительным.

Температура воздуха днем составит +11..+15.

В Риге в понедельник будет пасмурно, временами дождь. Днем воздух прогреется до +10..+15 градусов.

LSM
 

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