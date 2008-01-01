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Ложное движение может положить конец отношениям, верное - укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное - доверять близкому человеку.
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Новости Культура | 30 сентября 2019 | 14:57
Фестиваль приглашает на презентацию диска песен Станислава Володько
В субботу, 5 октября 2019 года, в 14.00, в рамках IX Международного фестиваля народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится презентация компакт-диска песен на слова поэта Станислава Володько в исполнении солиста Сергея Шабодалова (Висагинас, Литва).
Сергей Шабодалов – солист ансамбля «Свитанак» белорусского общества «Крок», член правления Объединения белорусских общественных организаций Литвы. Активно участвует в организации белорусской праздников в Литве и является их ведущим; часто выступает на культурных проектах в Литве, Беларуси, Латвии.
С.Шабодалов – давний друг и частый гость в Белорусском доме; ежегодно участвует в международном фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе.
Во второй фестивальный день в Центре белорусской культуры состоится презентация компакт-диска «Пусть счастливы все будут на земле». В него вошли 16 песен на белорусском языке на слова члена Союза писателей Беларуси Станислава Володько (или в его переводе).
Песни о Беларуси, о малой родине, о любви, шуточные песни – каждый на концерте услышит про что-то близкое и дорогое сердцу. Прекрасный и сильный голос, шуточные репризы и природное обаяние артиста никого не оставят равнодушным.
Сердечно приглашаем на концерт, который состоится 5 октября, в 14.00, в ЦБК (ул.Алеяс, 68-1а)!
На мероприятии ведется фото и видеосъемка.
Вход свободный.
Центр белорусской культуры
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