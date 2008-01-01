Выставка картин Велты Лоце откроется в Белорусском доме

Новости Культура | 30 сентября 2019 | 13:36

ЦБК ЦБК

В субботу, 5 октября 2019 года, в 13.00, в рамках IX Международного фестиваля народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» в Центре белорусской культуры (ЦБК) откроется персональная выставка картин «Вобразы мілыя роднага краю…» известной в Даугавпилсе художницы, руководителя художественной студии ЦБК «Колоритный мир» Велты Лоце.

Велта Лоце – художник-самоучка. В 2010 году впервые взяла в руки кисть, с тех пор написала более 200 картин; работает очень активно, плодотворно и с энтузиазмом, о чем говорит более 30 проведенных персональных выставок.

Первая персональная выставка В.Лоце состоялась в 2010 году в Центре белорусской культуры, и это не случайно – ее корни по материнской линии из Браславского района, а детство прошло в белорусской деревне. Этот отрезок биографии, конечно же, отложил отпечаток на творчество художницы; многие работы посвящены теме малой родины, которая красной нитью пройдет через открывающуюся выставку.

Картины Велты Лоце дышат покоем и уютом, останавливают внимание на простых вещах, притягивают удивительной гармонией линий, красок, игрой света и тени. Они светлые, пронизанные любовью к окружающему миру, восхищением его красотой и совершенством.

Выставка Велты Лоце будет открыта в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А) до 30 ноября 2019 года.

На мероприятиях ведется фотосъемка и видеосъемка.

Вход свободный!

Центр белорусской культуры