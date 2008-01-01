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Новости Латвия | 29 сентября 2019 | 23:52

Фенолог об октябре: в конце Месяца Духов упадут первые снежинки, а мороз загрызет последние цветы

meteolapa.lv

Октябрь в календаре древних латышей являлся Месяцем Духов и главным месяцем осеннего периода, сообщает латгальский фенолог Вилис Букшс. На данный момент, по его прогнозам, выглядит, что октябрь в этом году должен быть немного теплее обычного, но в плане осадков - классическим октябрем.

В первые десять дней месяца будет сравнительно тепло, без длительных дождей и даже возможны солнечные дни, но в районе Старых Микелисов (12 октября) похолодает, привычным явлением станут дождь и гроза. По ночам температура начнет приближаться к отметке в 0 градусов.

К 20-25 октября станет еще холоднее, днем от +3 до +10 градусов. На севере и северо-востоке "зябкие ветра принесут и первые снежинки", а заморозки по ночам "загрызут последние цветы этого лета", предупреждает Букшс. Однако до самого конца месяца - а, возможно, даже до 10 ноября - сохранится пусть и мрачная, но осенняя погода. "Затем небольшая зимушка начнет стучаться все более неотступно, которая закрепится на северо-востоке Латвии на последней неделе Мартиней (к 20-м числам ноября).

Грядущий вторник, 1 октября, согласно традициям предков латышей, называется Листопадом и Малой Марой, отмечает Букшс. "Поверье: какая погода на Малую Мару, такая будет и всю осень. Если летят цапли - через две недели грянут морозы. Если не летят, то до 2 ноября обойдется без мороза, зима будет поздней", - поделился знаниями фенолог.

В целом же поверья гласят, что если октябрь начинается с теплой погоды, то уйдет с холодной, и наоборот. "Если в Месяц Духов много тумана - зима будет снежной. Хороший октябрь дает знать о ранней и красивой весне".

"В Месяц Духов беспрестанно мигрируют перелетные птицы. Если во второй половине месяца, после Покрова (Старый листопад) лебеди еще не летят, то раньше Рождества зимы ждать не стоит. Ну а если прилетела свиристель, то в Финляндии уже идет снег...", - подытоживает Букшс.
 

Delfi

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