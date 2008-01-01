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Новости Культура | 27 сентября 2019 | 21:13
Центр русской культуры в Даугавпилсе открыл сезон книгой и фильмом
Очередной творческий сезон в Центре русской культуры (ЦРК) начался с двух презентаций — презентовали фильм, посвященный 25-летней истории Русского дома, и альбом «Русский дом — гордость Даугавпилса».
Вначале — о фильме. Его авторы — имеющие немалый опыт в фото и киноиндустрии супруги Маргевичи — Нина и Валентин.
— О таком фильме давно мечтала Героида Ивановна (Г.И. Богданова — бессменный директор ЦРК в течение всех 25 лет, умерла 21 июля этого года во время командировки во Владимир — Л.В.), — рассказала Rus.Lsm.lv Н. Маргевич. — Сохранилось очень много старого видеоматериала 90-х годов, я со страхом смотрела на эти видеокассеты, готовилась к работе. Примерно полгода просматривала, выбирала. Хотелось запечатлеть буквально всех, кто в разные годы имел отношение к Русскому дому. Ну, и, конечно, отразить современность.
Лента выстроена хронологически и длится час. История у ЦРК богатая: он трижды менял адреса, всякий раз добротно обустраивался на новом месте, размещал свои экспозиции, а потом… переезжал. Но — такова жизнь. Многих из тех, кто стоял у истоков Русского дома, уже нет в живых, однако осталась благодарная память. Смотреть на знакомые лица 25, 20 и т. д. лет назад — особое ностальгическое удовольствие. Одним словом, фильм теплый, душевный и наверняка своего зрителя найдет. Уже в октябре он будет доступен на профиле ЦРК в YouTube.
Теперь — о книге, точнее, альбоме. Название, безусловно, пафосное, но, как говорится, иногда можно. Автор текста и составитель — Галина Иванова, редактор — Юрий Ермаков, автор фотографий — Нина Маргевич, фоторедактор — Александр Богданов, компьютерная верстка — Ирина Цыба.
— Опять же — не могу не вспомнить Героиду Ивановну: она ждала эту книгу. Знала, что я работаю над ней, торопила меня. Я иногда жаловалась на нехватку времени. «Если некогда, по ночам пиши», услышала как-то от Героиды Ивановны. Такой характер. Альбом создан при поддержке многих, всем спасибо, — сказала руководитель культурных проектов ЦРК Г. Иванова.
Первоначально альбом был задуман как богато иллюстрированный рассказ о празднике 25-летия (Rus.Lsm.lv об этом писал), но потом появилась вторая часть — посвящение Героиде Ивановне, рассказ о ее последних днях во Владимире. Умерла Богданова скоропостижно, в буквальном смысле слова до последних часов жизни была растворена в любимой работе, окружена коллегами и единомышленниками.
Вот небольшой фрагмент из книги:
Наша Героида Ивановна жила ярко, шумно, беспокойно. Любила красный цвет, блестящие украшения, новые наряды и духи. Меняла имидж, мечтала покататься на электросамокате. Фонтанировала идеями. Ностальгировала по Дому пионеров. Солировала и пела в дуэте и с ансамблями. Освоила компьютер и подружилась с интернетом. Сбегала из больницы на второй день — не терпела, когда медперсонал называл ее бабушкой, а больничную еду не признавала съедобной. Изменяла судьбы встреченных людей: они попадали в поле ее влияния, как на орбиту звезды. Увлекалась рукоделием — создавала красоту из подручных материалов. В последние два года влюбилась в вышивку лентами и алмазную живопись. И хватало же терпения ночами выкладывать эти микроскопические стразики точно по схеме! А утром, довольная, гордо демонстрировала новую картину: «Смотрите!» И потом польщенно щурилась в ответ на восторженные возгласы.
На открытие сезона в Русский дом пришел атташе генконсульства РФ в Даугавпилсе Владислав Балакин. Пришел не с пустыми руками: принес много книг для победителей и призеров будущих конкурсов, которые регулярно проводит Русский дом. И первые конкурсы уже не за горами. Жизнь продолжается…
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