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Новости Латвия | 27 сентября 2019 | 21:05
В ближайшее время погоду будут определять циклоны
В течение последних трех дней сентября, а также в октябре погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому ожидаются частые осадки и порывистый ветер, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.
Первые дожди придут с юго-запада ранним утром субботы, достигнув востока после полудня. В последнее воскресенье сентября и понедельник также временами ожидается дождь, однако из-за облаков будет выглядывать солнце. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга.
Под влиянием облаков ночью и в утренние часы погода станет теплее, температура воздуха местами не опустится ниже +10 .. +13 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит +11 .. +16 градусов.
С началом октября ожидается похолодание, даже температура во второй половине дня временами будет опускаться ниже +10 градусов, однако ночью столбик термометра опуститься чуть ниже нуля только несколько раз.
Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, самый сильный ветер в ближайшие дни ожидается в ночь на вторник, 1 октября, когда скорость западного ветра на побережье будет достигать 18-23 метров в секунду.
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