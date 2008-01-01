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Новости Латвия | 26 сентября 2019 | 21:36

На выходных ожидаются дожди

bbg.lv

На выходных погода в нашем регионе станет дождливой и ветреной, прогнозируют синоптики.

Изменений не будет до пятницы — днем в основном будет солнечно и немного теплее, чем в первой половине недели, но ночи довольно прохладные.

Ветер будет слабым, поэтому ночью и утром ожидается туман. Минимальная температура ночью -3.. +3 градуса, на побережье до +5.. +6 градусов, днем +12.. +16 градусов, в пятницу в Курземе +17.. +18 градусов.

В ночь на субботу будет облачно, поэтому ночью будет теплее, и температура не опустится ниже нуля. Однако днем время от времени по всей стране оижадются дожди. В воскресенье есть надежда на более солнечную погоду, но во многих местах все еще ожидается дождь. Температура в выходные дни составит +10.. +15 градусов, в воскресенье в Курземе местами столбик термометра поднимется до +17 градусов.

На следующей неделе новый, более сильный атлантический циклон достигнет Балтийского моря. Он принесет ливни и порывистый ветер — около 20 метров в секунду на побережье.

LSM
 

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