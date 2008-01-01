Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 сентября
Именины:
Гундарс, Кнутс, Куртс / Валериан, Илья
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- День
- 12 .. 14 C
- Вечер
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0982 ()
|GBP
|0.8867 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.6879 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Сентябрьская ярмарка на улице Ригас порадует размахом
21 сентября 2019 года Управление коммунального хозяйства организует Сентябрьскую ярмарку на улице Ри ...
2. Бегунов зовут на 54-й забег «Даугавпилс-Межциемс»
3. Директора и зама ледовой школы Даугавпилса уволят — мэр
4. В конкурсе эскизов для зоосада победили фирмы из Огре и Риги
5. Полиция задержала наркодилера: изъяты порошок и таблетки
6. Библиотека отметит день рождения Марка Ротко кинетической викториной
7. Выходные принесут потепление
8. Осень в арт-центре Марка Ротко - новый выставочный сезон и симпозиум живописи
9. Даугавпилс готов к новому отопительному сезону
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 сентября 2019 | 21:36
На выходных ожидаются дожди
На выходных погода в нашем регионе станет дождливой и ветреной, прогнозируют синоптики.
Изменений не будет до пятницы — днем в основном будет солнечно и немного теплее, чем в первой половине недели, но ночи довольно прохладные.
Ветер будет слабым, поэтому ночью и утром ожидается туман. Минимальная температура ночью -3.. +3 градуса, на побережье до +5.. +6 градусов, днем +12.. +16 градусов, в пятницу в Курземе +17.. +18 градусов.
В ночь на субботу будет облачно, поэтому ночью будет теплее, и температура не опустится ниже нуля. Однако днем время от времени по всей стране оижадются дожди. В воскресенье есть надежда на более солнечную погоду, но во многих местах все еще ожидается дождь. Температура в выходные дни составит +10.. +15 градусов, в воскресенье в Курземе местами столбик термометра поднимется до +17 градусов.
На следующей неделе новый, более сильный атлантический циклон достигнет Балтийского моря. Он принесет ливни и порывистый ветер — около 20 метров в секунду на побережье.
Добавить комментарий