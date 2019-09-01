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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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Сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 26 сентября 2019 | 21:16
Ушли в мир иной...
С 18 по 24 сентября 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.
В мир иной ушли:
Bambāne Jeļena (28.06.1934 - 22.09.2019)
Beļevičs Antons (18.10.1935 - 19.09.2019)
Butina Gaļina (13.01.1958 - 22.09.2019)
Cvetkova Irēna (30.07.1941 - 22.09.2019)
Daņilovs Jevgenijs (24.08.1955 - 23.09.2019)
Dolmatovs Genādijs (28.07.1929 - 22.09.2019)
Jeršova Marja (01.04.1945 - 20.09.2019)
Kaķītis Staņislavs (03.04.1932 - 21.09.2019)
Katjkovs Georgijs (02.12.1935 - 21.09.2019)
Keziks Jurijs (24.10.1970 - 21.09.2019)
Kuzņecova Marfa (29.06.1937 - 23.09.2019)
Larionovs Stepans (10.09.1936 - 22.09.2019)
Levanovska Marina (11.06.1956 - 21.09.2019)
Litovka Marija (11.08.1938 - 21.09.2019)
Ļubomirova Lidija (30.10.1934 - 21.09.2019)
Matjušenko Veronika (20.01.1942 - 24.09.2019)
Pavlovska Valentīna (10.05.1936 - 19.09.2019)
Rudņicka Anna (01.07.1921 - 20.09.2019)
Stičinskis Jānis (06.05.1930 - 20.09.2019)
Vanaga Mihalina (15.10.1923 - 21.09.2019)
Veličko Viktors (12.11.1960 - 13.09.2019).
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