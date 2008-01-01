Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 26 сентября 2019 | 21:15

На 24 сентября 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- административный директор;

- администратор отеля;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекари;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- государственный инспектор;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- директор программы трансформации;

- дорожный мастер;

- дошкольные педагоги;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровокол;

- жестянщик;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- изготовитель теста;

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по качеству;

- инженер-строитель;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор дорожного строительства;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- испытатель;

- истопник;

- интервьюеры;

- каменщики;

- кладовщик;

- клинический психолог (работа в Илуксте);

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конюх (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кулинар;

- логопед (Силенe);

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик;

- мойщик оборудования;

- монтажник;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужские парикмахеры;

- музыкальный терапевт;

- мясник (работа в Германии);

- надзиратель мест лишения свободы;

- нормировщик;

- опекун (работа в Калупе);

- опекун собак и кошек (работа в Демене);

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор завода по производству напитков (работа в Риге);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор лесопилки;

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор резки;

- оператор учёта;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник дорожного мастера;

- помощник кондитера;

- помощники поваров;

- посудомойка (работа в Риге);

- преподаватель английского языка;

- преподаватель латышского языка;

- программисты;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- продавцы рынка;

- производственный контролёр;

- птицевод (Рудзиши, Медуми);

- рабочий леса;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- рекламный агент;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель проекта;

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик деревянных конструкций;

- сборщик окон и дверей;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- сельскохозяйственные рабочие;

- складской рабочий;

- скотники;

- слесари;

- слесарь-монтажник;

- слесарь-ремонтник (Джуксте, Тукумс);

- сметчик;

- советник руководителя;

- социальные работники;

- социальный опекун;

- специалист по бизнесу;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалист по персоналу;

- специалисты по косметологии;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- старший инспектор мест лишения свободы;

- столяр;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- телятники;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- трактористы;

- тюремный охранник;

- уборщики;

- упаковщик (работа в Кекаве);

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и физики (Силенe);

- учитель профессионального образования;

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- физиотерапевт;

- финансовые аналитики;

- член правления;

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевт;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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