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Новости Происшествия | 26 сентября 2019 | 21:50

Полиция задержала подозреваемого в хранении наркотиков

Пресс-фото

Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского региона на основании оперативной информации задержали в Даугавпилсе мужчину 1984 г.р., подозреваемого в хранении наркотических веществ.

Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, при проверке у жителя Краславы нашли порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое вещество направили на экспертизу, вероятно, это амфетамин. По делу начат уголовный процесс.

Делфи

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