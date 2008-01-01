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Сегодня вас могут обличить ответственностью, которой вы, в общем-то, отнюдь не жаждете. Не отказывайтесь сразу, просто поставьте свои условия.
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Новости Происшествия | 26 сентября 2019 | 21:50
Полиция задержала подозреваемого в хранении наркотиков
Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского региона на основании оперативной информации задержали в Даугавпилсе мужчину 1984 г.р., подозреваемого в хранении наркотических веществ.
Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, при проверке у жителя Краславы нашли порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое вещество направили на экспертизу, вероятно, это амфетамин. По делу начат уголовный процесс.
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