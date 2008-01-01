Разыскивается подозреваемый в преступлении

Новости Происшествия | 26 сентября 2019 | 21:48

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Латгальское региональное управление полиции (Даугавпилсский участок) разыскивает мужчину, изображенного на снимке. Данный человек подозревается в совершении преступления.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 654 03302, 654 03335, 110. Можно также обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi