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Новости Происшествия | 26 сентября 2019 | 21:48

Разыскивается подозреваемый в преступлении

LRPP

Латгальское региональное управление полиции (Даугавпилсский участок) разыскивает мужчину, изображенного на снимке. Данный человек подозревается в совершении преступления.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 654 03302, 654 03335, 110. Можно также обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi

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