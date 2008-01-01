Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 сентября
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Перемены - очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие.
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Новости Латвия | 26 сентября 2019 | 08:59
Четверг, 26 сентября: солнечно и сухо
Сегодня на всей территории Латвии солнечно.
Сегодня дует слабый ветер восточного направления. Температура воздуха — +12...+15 градусов. Дождя не ожидается.
В Риге максимальная температура воздуха составит +14. Солнечно, без осадков. Ветер слабый, восточный.
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