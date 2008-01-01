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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

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Новости Латвия | 26 сентября 2019 | 08:59

Четверг, 26 сентября: солнечно и сухо

LSM

Сегодня на всей территории Латвии солнечно.

Сегодня дует слабый ветер восточного направления. Температура воздуха — +12...+15 градусов. Дождя не ожидается.

В Риге максимальная температура воздуха составит +14. Солнечно, без осадков. Ветер слабый, восточный.

LSM

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