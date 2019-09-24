Началась Европейская неделя спорта

Новости Спорт | 25 сентября 2019 | 21:21

С 23 по 30 сентября жителей Даугавпилса приглашают принять участие в мероприятиях Европейской недели спорта, цель которых – создать условия для формирования здоровой, физически и духовно развитой личности посредством участия в спортивных мероприятиях, способствовать увеличению физической активности населения и популяризировать здоровый образ жизни.

Мероприятия Европейской недели спорта в Даугавпилсе:

24.09.2019. с 17:00 до 18:00 Общая тренировка велосипедистов (место встречи – автостоянка у Стропской трассы активного отдыха и спорта).

29.09.2019. в. 11:00-13:00 Велопоход 25 км (место встречи – автостоянка у Стропской трассы активного отдыха и спорта).

30.09.2019. с. 17:00 до 18:00 Общая тренировка велосипедистов (место встречи – автостоянка у Стропской трассы активного отдыха и спорта).

Более подробная информация – по телефону 29173251.

В рамках Европейской недели спорта также объявлен детский конкурс рисунков/видео «Я и спорт вокруг меня». Конкурсные работы необходимо отсканировать и прислать в электронном виде до 30 сентября на э-почту: albine.zalkina@daugavpils.lv, указав имя, фамилию, возраст и контактные данные конкурсанта, либо принести по адресу ул.Кр.Валдемара 13, 3-й этаж, кабинет № 301. Авторы лучших работ получат призы, дружественные окружающей среде.

Мероприятия проходят в рамках проекта № 9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».

Daugavpils

