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Вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудят обстоятельства. Но, даже зная это, принять его придется. Если вы этого не сделаете, будете огорчаться по другому поводу.
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Новости Спорт | 25 сентября 2019 | 21:21
Началась Европейская неделя спорта
С 23 по 30 сентября жителей Даугавпилса приглашают принять участие в мероприятиях Европейской недели спорта, цель которых – создать условия для формирования здоровой, физически и духовно развитой личности посредством участия в спортивных мероприятиях, способствовать увеличению физической активности населения и популяризировать здоровый образ жизни.
Мероприятия Европейской недели спорта в Даугавпилсе:
24.09.2019. с 17:00 до 18:00 Общая тренировка велосипедистов (место встречи – автостоянка у Стропской трассы активного отдыха и спорта).
29.09.2019. в. 11:00-13:00 Велопоход 25 км (место встречи – автостоянка у Стропской трассы активного отдыха и спорта).
30.09.2019. с. 17:00 до 18:00 Общая тренировка велосипедистов (место встречи – автостоянка у Стропской трассы активного отдыха и спорта).
Более подробная информация – по телефону 29173251.
В рамках Европейской недели спорта также объявлен детский конкурс рисунков/видео «Я и спорт вокруг меня». Конкурсные работы необходимо отсканировать и прислать в электронном виде до 30 сентября на э-почту: albine.zalkina@daugavpils.lv, указав имя, фамилию, возраст и контактные данные конкурсанта, либо принести по адресу ул.Кр.Валдемара 13, 3-й этаж, кабинет № 301. Авторы лучших работ получат призы, дружественные окружающей среде.
Мероприятия проходят в рамках проекта № 9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».
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