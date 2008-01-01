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Новости Общество | 25 сентября 2019 | 21:19

Международный день пожилых людей в Даугавпилсе: концерт, танцы и бесплатный вход в музеи

Статус всемирно отмечаемого дня первому октября предоставила Генеральная ассамблея ООН в 1991 году, объявив его Международным днем пожилых людей.

Цель этого дня - привлечь внимание общества к проблемам старения населения, трудностям в жизни пожилых людей, к одиноким пожилым людям. Даугавпилсская городская дума, Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» совместно с партнерами по сотрудничеству, Даугавпилсским отделением Латвийского Красного креста и учреждениями культуры города подготовили ряд мероприятий для сениоров.
По сложившейся традиции, 1 октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры, предъявив удостоверение, смогут посмотреть бесплатно экспозиции:

Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (ул. Ригас, 8, с 10.00 до 18.00)
Латгальского зоопарка (ул. Виенибас, 27, с 10.00 до 18.00)
Центра искусств им. Марка Ротко (ул. Михаила, 3, с 11.00 до 17.00)
Музея шмаковки (ул. Ригас, 22A, с00 до 19.00)
Латгальская центральная библиотека напоминает, что её услуги для пенсионеров всегда были и будут бесплатными.

1 октября в 13.00 в большом зале Дворца культуры (ул. Смилшу, 92) состоится торжественное мероприятие и концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. После концерта в фойе дворца Культуры будет играть живая музыка и пожилые люди смогут потанцевать, развлечься, выпить чашку чая с печеньем. Вход на мероприятие бесплатный. Приглашаем сениоров города на это мероприятие!

Также 1 октября представители думы, Социальной службы, Даугавпилсского отделения Латвийского Красного креста поздравят всех клиентов Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров и вручат им небольшие подарки.

Даугавпилсская городская дума, Социальная служба и Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста поздравляют сениоров с приближающимся Международным днем пожилых людей и приглашают провести этот праздник насыщенно и интересно!

 

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils
 

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