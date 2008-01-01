Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 сентября
Именины:
Раулс, Родриго / Альберт, Афанасий
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня вас будет тянуть к азартным играм. В принципе это желание можно удовлетворить, ибо проигрывать ли вы будете, или выигрывать, вы будете точно знать, когда надо остановиться.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1003 ()
|GBP
|0.8815 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.0259 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Сентябрьская ярмарка на улице Ригас порадует размахом
21 сентября 2019 года Управление коммунального хозяйства организует Сентябрьскую ярмарку на улице Ри ...
2. Директора и зама ледовой школы Даугавпилса уволят — мэр
3. Бегунов зовут на 54-й забег «Даугавпилс-Межциемс»
4. Среда, 18 сентября: теплее не станет, осадки продолжатся
6. В конкурсе эскизов для зоосада победили фирмы из Огре и Риги
7. Новый сезон открыли Дни белорусской культуры: концерт и выставки
8. Библиотека отметит день рождения Марка Ротко кинетической викториной
9. Полиция задержала наркодилера: изъяты порошок и таблетки
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 25 сентября 2019 | 21:17
1 октября осмотр центра Ротко для сениоров бесплатно
В честь Международного дня сениоров 1 октября в Даугавпилсском Арт - центре имени Марка Ротко всем сениорам, при предъявлении пенсионного удостоверения, предоставляется возможность посмотреть переменные выставки и постоянную экспозицию бесплатно.
В Даугавпилсском Арт - центре имени Марка Ротко 1 октября у каждого есть возможность посмотреть постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и искусство» с пятью оригиналами Марка Ротко и 6 выставок современного искусства:
- Освальд Звейсалниекс ВРЕМЯ ЖИЗНИ;
- Анита Мелдере Я ЕСТЬ;
- Проект художников Литвы X: ПАМЯТЬ;
- Эрдмут Блах (Германия) КОМПОЗИЦИИ. ОТВЕТИТЬ ТЬМЕ;
- Басил Алкацци (Монако) НЕПРЕРЫВНАЯ ОДИССЕЯ...;
- Даша Делоне и Дима Горячкин (DaDim группа) (Россия) Проект ПЕСЧИНКИ И ПУСТОТА.
1 октября Центр Ротко открыт для посетителей с 11:00 до 17:00.
Более подробная информация о выставках Центра Ротко: http://www.rothkocenter.com/rmc/ekspozicijas.
Фото для публикации:
- В Арт- центре имени Марка Ротко
Контактная информация:
Инита Паегле
inita.paegle@daugavpils.lv
+371 26126743
Добавить комментарий