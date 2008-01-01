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Новости Культура | 25 сентября 2019 | 21:17

1 октября осмотр центра Ротко для сениоров бесплатно

В честь Международного дня сениоров 1 октября в Даугавпилсском Арт - центре имени Марка Ротко всем сениорам, при предъявлении пенсионного удостоверения, предоставляется возможность посмотреть переменные выставки и постоянную экспозицию бесплатно.

В Даугавпилсском Арт - центре имени Марка Ротко 1 октября у каждого есть возможность посмотреть постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и искусство» с пятью оригиналами Марка Ротко и 6 выставок современного искусства:

 

- Освальд Звейсалниекс ВРЕМЯ ЖИЗНИ;

- Анита Мелдере Я ЕСТЬ;

- Проект художников Литвы X: ПАМЯТЬ;

- Эрдмут Блах (Германия) КОМПОЗИЦИИ. ОТВЕТИТЬ ТЬМЕ;

- Басил Алкацци (Монако) НЕПРЕРЫВНАЯ ОДИССЕЯ...;

- Даша Делоне и Дима Горячкин (DaDim группа) (Россия) Проект ПЕСЧИНКИ И ПУСТОТА.

 

1 октября Центр Ротко открыт для посетителей с 11:00 до 17:00.

Более подробная информация о выставках Центра Ротко: http://www.rothkocenter.com/rmc/ekspozicijas.

 

Фото для публикации:

- В Арт- центре имени Марка Ротко

 

Контактная информация:

Инита Паегле

inita.paegle@daugavpils.lv

+371 26126743

Daugavpils
 

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