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Новости Культура | 25 сентября 2019 | 21:14
Даугавпилс посетили послы 27 стран
24 сентября Даугавпилс в рамках Латгальского регионального визита посетили 27 аккредитованных в Латвии иностранных послов. Среди них были как представители соседних стран, с которыми уже сложилось тесное сотрудничество, так и гости из Японии, Косово, Тайланда и других стран мира.
Министерство иностранных дел Латвии ежегодно организует такие визиты, чтобы иностранные дипломаты могли ознакомиться с разными регионами страны.
Визит делегации в Даугавпилсе начался с посещения предприятия «SMD Baltic», занимающегося производством электронного оборудования. Затем в Центре искусств им.Марка Ротко прошла встреча с председателем Думы Андреем Элксниньшем. Он рассказал гостям о многих проектах, которые наш город успешно реализует в сотрудничестве с иностранными партнерами, а также отметил, что Даугавпилс всегда открыт для сотрудничества и новых идей. За презентацией и знакомством с руководством города последовал осмотр экспозиций Центра искусств им. Марка Ротко.
Среди участников делегации был посол Норвегии Кристиан Эдегор, неделю назад посетивший наш город в связи с созданием Центра инноваций на базе бывшего центра «Zinoo Daugavpils». Он рассказал, что это – далеко не единственный проект, который реализуется в нашем городе в сотрудничестве с Королевством Норвегии.
Подводя итоги визита, Государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики Андрис Пелшс отметил, что послы положительно оценили не только культурную жизнь региона, но и его экономический потенциал. Возможно, уже в ближайшем будущем будет дан старт новым проектам международного уровня
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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