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Новости Латвия | 25 сентября 2019 | 20:02

Среда, 25 сентября: усиливается облачность

Сегодня в Латвии будет облачно с прояснениями, прогнозируют метеорологи. Погоду все еще определяет антициклон.

С утра местами в Курземе и Видземе пройдет небольшой дождь.

Днем существенных осадков не ожидается, но воздух прогреется всего до +9…+14 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, к вечеру с прояснениями. С утра возможен кратковременный дождь. Ветер слабый южный, юго-восточный. Температура воздуха составит +10…+11 градусов.

Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.

Daugavpils
 

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