Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 сентября
Именины:
Раулс, Родриго / Альберт, Афанасий
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам ни хотелось это сделать, взвесьте все "за" и "против", может быть, вы перемените решение.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1003 ()
|GBP
|0.8815 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.0259 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Сентябрьская ярмарка на улице Ригас порадует размахом
21 сентября 2019 года Управление коммунального хозяйства организует Сентябрьскую ярмарку на улице Ри ...
2. Директора и зама ледовой школы Даугавпилса уволят — мэр
3. Бегунов зовут на 54-й забег «Даугавпилс-Межциемс»
4. Среда, 18 сентября: теплее не станет, осадки продолжатся
6. В конкурсе эскизов для зоосада победили фирмы из Огре и Риги
7. Новый сезон открыли Дни белорусской культуры: концерт и выставки
8. Библиотека отметит день рождения Марка Ротко кинетической викториной
9. Полиция задержала наркодилера: изъяты порошок и таблетки
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 25 сентября 2019 | 20:02
Среда, 25 сентября: усиливается облачность
Сегодня в Латвии будет облачно с прояснениями, прогнозируют метеорологи. Погоду все еще определяет антициклон.
С утра местами в Курземе и Видземе пройдет небольшой дождь.
Днем существенных осадков не ожидается, но воздух прогреется всего до +9…+14 градусов.
В Риге ожидается облачная погода, к вечеру с прояснениями. С утра возможен кратковременный дождь. Ветер слабый южный, юго-восточный. Температура воздуха составит +10…+11 градусов.
Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.
Добавить комментарий