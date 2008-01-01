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Новости Латвия | 23 сентября 2019 | 19:06
До конца недели будет солнечно — прогноз
На рабочей неделе погода в Латвии будет в основном солнечной, но в выходные в регион с запада придет более влажный воздух, поэтому ожидается облачность, дожди станут частыми, свидетельствуют прогнозы.
До пятницы ночи будут прохладными, температура воздуха на востоке страны ранним утром будет опускаться ниже нуля, но дни будут солнечными и умеренно теплыми, максимальная температура достигнет +8... +13 градусов, в четверг и пятницу в Курземе — до +15... +16 градусов.
Будет дуть слабый ветер переменного направления, ночи часто безветренные, поэтому во многих регионах образуется туман, который местами сохранится почти до полудня.
В выходные ветер сменит направление на южное и усилится — на побережье до 15-18 м/с. Днем температура практически не изменится, но ночью станет теплее: будет до +5... +10 градусов, на побережье до +13.
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