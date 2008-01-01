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Новости Культура | 23 сентября 2019 | 10:22
Фестиваль “Белорусский кирмаш” 4 октября приглашает на веселое подворье
4 октября 2019 года в Даугавпилсе пройдет IX Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», в котором примут участие белорусские творческие коллективы и участники из Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Традиционный осенний фестиваль организовывает и проводит Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК), отметивший в этом году свое 20-летие.
По традиции Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» проходит ежегодно осенью, когда убран урожай и повсеместно проводятся ярмарки.
В пятницу, 4 октября, в 17.00 в фойе Дворца культуры развернется традиционная ремесленная выставка. Мастера из Беларуси будут рекламировать изделия декоративно-прикладного искусства и обучать их изготовлению. Благотворительная книжная акция приглашает обменять принесенную книгу на белорусском языке или о Беларуси на фирменный фестивальный сувенир «Пуговица счастья». Для любителей потанцевать в фойе второго этажа будет проводится мастер-класс по белорусским народным танцам.
В 18.00 в большом концертном зале Дворца культуры начнется Гала-концерт «Вясёлы панадворак» (веселое подворье). Яркое театрализовано-музыкальное представление откроют любительские коллективы Даугавпилсского Центра белорусской культуры: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка», детская студия «Скарбница».
В гости на фестиваль в Даугавпилс приедут творческие белорусские коллективы и солисты из Латвии, Литвы, Эстонии. А артисты из Беларуси, несомненно, внесут новые и яркие краски в разноцветный фестивальный венок.
Сердечно приглашаем на IX Международного фестиваля народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», который состоится в пятницу, 4 октября, в 18.00, во Дворце культуры (ул.Смилшу, 92)!
На мероприятиях ведется фотосъемка и видеосьемка.
Вход свободный.
Центр белорусской культуры
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