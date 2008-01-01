Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 сентября

День осеннего равноденствия

Именины:
Ванда, Венеранда, Вения / Андрей, Павел, Пётр

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
3 .. 5 C
День
9 .. 11 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 11 по 17 сентября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.

2. Сентябрьская ярмарка на улице Ригас порадует размахом

3. Директора и зама ледовой школы Даугавпилса уволят — мэр

4. Бегунов зовут на 54-й забег «Даугавпилс-Межциемс»

5. На очередной пресс-конференции в даугавпилсской думе сообщили о готовности к отопительному сезону

6. Новый сезон открыли Дни белорусской культуры: концерт и выставки

7. Европейская неделя мобильности 2019 в Даугавпилсе

8. В Даугавпилсе отзвучали Дни поэзии

9. Среда, 18 сентября: теплее не станет, осадки продолжатся

10. Вторник, 17 сентября: грозы, ливни и град

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 23 сентября 2019 | 10:22

Фестиваль “Белорусский кирмаш” 4 октября приглашает на веселое подворье

Пресс-фото

4 октября 2019 года в Даугавпилсе пройдет IX Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», в котором примут участие белорусские творческие коллективы и участники из Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Традиционный осенний фестиваль организовывает и проводит Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК), отметивший в этом году свое 20-летие.

По традиции Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» проходит ежегодно осенью, когда убран урожай и повсеместно проводятся ярмарки.

В пятницу, 4 октября, в 17.00 в фойе Дворца культуры развернется традиционная ремесленная выставка. Мастера из Беларуси будут рекламировать изделия декоративно-прикладного искусства и обучать их изготовлению. Благотворительная книжная акция приглашает обменять принесенную книгу на белорусском языке или о Беларуси на фирменный фестивальный сувенир «Пуговица счастья». Для любителей потанцевать в фойе второго этажа будет проводится мастер-класс по белорусским народным танцам.

В 18.00 в большом концертном зале Дворца культуры начнется Гала-концерт «Вясёлы панадворак» (веселое подворье). Яркое театрализовано-музыкальное представление откроют любительские коллективы Даугавпилсского Центра белорусской культуры: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка», детская студия «Скарбница».

В гости на фестиваль в Даугавпилс приедут творческие белорусские коллективы и солисты из Латвии, Литвы, Эстонии. А артисты из Беларуси, несомненно, внесут новые и яркие краски в разноцветный фестивальный венок.

Сердечно приглашаем на IX Международного фестиваля народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», который состоится в пятницу, 4 октября, в 18.00, во Дворце культуры (ул.Смилшу, 92)!
На мероприятиях ведется фотосъемка и видеосьемка.
Вход свободный.
 

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 