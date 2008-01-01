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Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить - запаситесь темными очками.
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Новости Латвия | 23 сентября 2019 | 10:05
Понедельник, 23 сентября: по-осеннему холодно
Cегодня в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, однако ночью и утром местами возможно образование тумана, прогнозируют метеорологи.
Ветер слабый, до 5 м/сек.
Температура воздуха днем составит лишь до +8…+12 градусов.
В Риге малооблачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха днём +10 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Латвии усилится влияние антициклона, и погода будет сухая, а вот ближе к выходным снова возможны осадки.
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