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Новости Латвия | 23 сентября 2019 | 10:05

Понедельник, 23 сентября: по-осеннему холодно

meteolapa.lv

Cегодня в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, однако ночью и утром местами возможно образование тумана, прогнозируют метеорологи.

Ветер слабый, до 5 м/сек.

Температура воздуха днем составит лишь до +8…+12 градусов.

В Риге малооблачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха днём +10 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Латвии усилится влияние антициклона, и погода будет сухая, а вот ближе к выходным снова возможны осадки.

LSM

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