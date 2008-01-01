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Новости Общество | 20 сентября 2019 | 20:43
Даугавпилсская гордума призывает выдвигать кандидатов на соискание Награды Года
НАГРАДУ ГОДА в различных номинациях Даугавпилсская городская дума присуждает с 2010 года. В этом году также можно подавать предложения на вручение НАГРАДЫ ГОДА.
Согласно положению Даугавпилсской городской думы №5 от 22 апреля 2010 года «Положение о наградах Даугавпилсской городской думы», НАГРАДА ГОДА присуждается в шести номинациях: образование, культура, спорт, народное хозяйство, здравоохранение и социальная защита, общественная деятельность. Получателю Награды Года присуждается также денежная премия в размере 500 евро.
Выдвигать кандидатов на НАГРАДУ ГОДА могут депутаты Думы, комитеты и комиссии самоуправления, зарегистрированные на территории Даугавпилса юридические лица, государственные инстанции и институции самоуправления, а также группы жителей (не менее 5 совершеннолетних, место жительства которых декларировано на административной территории города Даугавпилс, подписавшие заявление, указав расшифровку подписи, декларированный адрес места жительства и контактный номер телефона).
При подаче заявления необходимо указать фамилию и имя выдвигаемого кандидата, его место работы, занимаемую должность, номинацию, в которой предполагается награждение, а также приложить рекомендательное письмо с описанием достижений и заслуг, за которые претендент выдвигается на соискание награды.
Заявления необходимо подать до 15 октября этого года в информационное бюро Даугавпилсской городской думы по ул. Кр. Валдемара, 1.
Заявки рассмотрит специально созданный Совет по присуждению награды, а решение о присуждении НАГРАДЫ ГОДА примут депутаты на заседании Думы.
Награждение состоится на торжественном мероприятии, посвященном Дню провозглашения независимости Латвийской Республики.
Призываем принять активное участие и выдвигать своих кандидатов на соискание НАГРАДЫ ГОДА Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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