Сентябрьская ярмарка на улице Ригас порадует размахом

Новости Общество | 20 сентября 2019 | 20:38

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21 сентября 2019 года Управление коммунального хозяйства организует Сентябрьскую ярмарку на улице Ригас. Торговля будет проходить с 10.00 до 16.00. На этот раз заявки на участие подало большое количество торговцев, которые предложат как привычные товары, так и новинки, в том числе интересную продукцию от ремесленников.

19 октября пройдет октябрьская ярмарка на улице Ригас, подавать заявки на участие можно до 16.00 15 октября.

Соблюдая сроки, подать заявку необходимо специалисту по среде «Управления коммунального хозяйства» Татьяне Ливчане, оправив документы в электронном виде на э-почту tatjana.livcane@daugavpils.lv. Заявление должно быть заполнено в электронном виде, подписано и отсканировано в формате .pdf.

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