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Новости Спорт | 20 сентября 2019 | 20:34

Бегунов зовут на 54-й забег «Даугавпилс-Межциемс»

Daugavpils.lv

В следующую субботу, 28 сентября, в Даугавпилсе состоится традиционный осенний забег «Даугавпилс-Межциемс», который является одним из старейших беговых соревнований в Латвии. В этом году он пройдет уже в 54 раз, собрав на разных дистанциях как местных бегунов, так спортсменов с других городов и стран. Особенностью предстоящего забега станет то, что его старт и финиш будет дан не на городской площади, а в Даугавпилсской крепости.

Самые опытные бегуны приглашаются на дистанцию в 10 км, в то время как любители могут попробовать свои силы в «народном забеге» на 5 км. Такое же расстояние в более спокойном темпе предлагают пройти тем, кому интересна скандинавская ходьба. В свою очередь юных бегунов ожидают дистанции в 200, 700 метров и 2 километра.

Как и всегда, для спортсменов будет предусмотрена теплая еда и вода, и разные развлечения. Отдельный сюрприз приготовлен для самых маленьких атлетов которых ждут батуты и веселые аниматоры.

Управление спорта напоминает – при регистрации до 26 сентября на сайте www.sportlat.lv, участие в забеге бесплатно. Если вы захотите записаться уже в день соревнований, то вам придется заплатить 20 евро. Это, однако, не касается детских дистанций, популярность которых часто зависит от погоды.

Дополнительную информацию о забеге можно получить на сайте www.daugavpilssports.lv или на странице Даугавпилсского Управления спорта в Facebook.

Daugavpils.lv

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