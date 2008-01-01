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Новости Общество | 20 сентября 2019 | 20:31

В конкурсе эскизов на новый теристический объект в зоосаде победили фирмы из Огре и Риги

Daugavpils.lv

На болоте у Латгальского зоосада планируется создать новый туристический объект. Был объявлен конкурс эскизов, заявки на участие в котором принимались до 12 августа. В итоге было получено 5 заявок, жюри оценивало 3 из них. 12 сентября жюри приняло окончательное решение.

0 сентября состоялось открытие конвертов, где были указаны авторы. В конкурсе эскизов победила группа архитекторов SIA “Trīs arhitektūra” и SIA “Sudraba arhitektūra”. Второе место разделили объединение “ZGT” и SIA “Depo projekts”.

Член жюри, депутат Думы Ингуна Кокина поблагодарила всех авторов за участие в конкурсе и профессиональную работу. Госпожа Кокина пояснила, что обладатели первого места убедили жюри простотой и бережным отношением к работе.

Заместитель председателя Думы Янис Дукшинский отметил, что необходимо продолжить реализацию этого проекта, так как у Даугавпилса есть столь уникальное место – болото в самом центре города, которое могло бы стать интересным объектом как для горожан, так и для туристов.

С эскизами участников конкурсов можно будет ознакомиться в фойе Думы на первом этаже.

Авторами идеи проекта являются сотрудники Латгальского зоосада и его директор Михаил Пупиньш, у которого есть еще много идей по развитию зоосада.

Daugavpils.lv

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