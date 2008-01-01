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Новости Общество | 20 сентября 2019 | 20:22

Даугавпилс посетил посол Норвегии

Пресс-фото

Визит начался в Даугавпилсской Думе, где с послом Норвегии в Латвии Кристианом Эдегором и делегацией из Тронхейма встретились председатель Думы Андрей Элксниньш и первый заместитель председателя Думы Янис Лачплесис.

Гости прибыли в связи с созданием в Даугавпилсе Инновационного центра. Их вниманию была предложена презентация о городе, во время встречи обсуждались реализованные ранее проекты, сотрудничество в сфере образования, территориальная реформа в Латвии и позиция Даугавпилса касаемо этого вопроса, а также развитие Латгальского региона.

Необходимо отметить, что 27 августа между Министерством иностранных дел Королевства Норвегии и Министерством финансов Латвийской Республики был подписан договор о внедрении в нашей стране программы «Исследовательская деятельность и образование», финансируемой из средств Европейской экономической зоны и Норвегии. Одним из участников проекта стал Даугавпилс.

В рамках определенных проектов в Цесисе, Даугавпилсе, Лиепае и Вентспилсе в сотрудничестве с норвежскими научными центрами и латвийскими ВУЗами будут создаваться инновационные центры, задачей которых будет способствовать выбору карьеры школьников и развивать знания в областях STEM, разрабатывая новые программы образования по интересам для школьников, студентов и педагогов. У каждого из центров, созданных в регионах, будет своя специализация – космос, наука о среде, природоведение, информационно- коммуникационные технологии и развитие предпринимательских способностей, и они будут доступны для всех школьников, студентов и учителей Латвии.

До весны 2024 года программа «Исследовательская деятельность и образование» будет финансировать развитие науки, основанной на исследованиях, а также содействовать региональному сотрудничеству в исследовательской деятельности между тремя странами Балтии, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, будет обеспечивать обмен знаниями и опытом между студентами и персоналом Латвийских и Норвежских ВУЗов, а также будет способствовать развитию знаний и выбору карьеры школьников в сферах науки, технологий, инженерных наук и математики (STEM).

Общее финансирование программы составляет 17 миллионов евро, из них национальное финансирование – 2,5 миллиона евро. К тому же, на реализацию программы дополнительно выделены 150 00 евро на реализацию мероприятий двустороннего сотрудничества, во время которых будет перениматься опыт и укрепляться отношения между Латвией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.

Партнеры программы - Исследовательский совет Норвегии, Норвежское Агентство по международному сотрудничеству и улучшению качества высшего образования, а также Национальное агентство Лихтенштейна по вопросам международного образования.

Daugavpils.lv

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