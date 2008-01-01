Директора и зама ледовой школы Даугавпилса уволят — мэр

Новости Спорт | 20 сентября 2019 | 20:06

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В ледовой спортивной школе Даугавпилса с ноября прошлого года проходили проверки Государственной инспекции по защите прав ребёнка. В заключении проверяющие отметили, что со стороны тренеров по фигурному катанию возможны случаи эмоционального насилия над детьми и нелегальный сбор денег с родителей. В ближайшее время, по словам мэра города Андрея Элксниньша, директора ледовой школы и его заместителя ждет увольнение, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

История вокруг фигуристов из ледовой школы началась 30 августа, когда заместитель директора школы Регина Медика подписала приказ о роспуске одной из групп, в которой занимались 7 человек. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш считает, что эти действия были незаконными.

«Решение является незаконным из-за отсутствия педагогического совета школы. После того, как с данной информацией ознакомилась администрация Даугавпилсской городской думы и я сам, временно был назначен другой руководитель школы – госпожа Кристина Юнкуле, которая приняла решение отменить, признав незаконной, ликвидацию группы фигурного катания и зачислить детей назад».

Тренер по фигурному катанию Алиса Мишковская считает, что решение закрыть группу было обоснованным. Причина роспуска – это нехватка нужного числа воспитанников для работы группы:

«Но закрывая группу, администрация школы написала пункт о том, что детям разрешено продолжить обучение в спортивной школе в группе, соответствующей их навыкам и их умениям. Одну родительницу это всё не устроило, и она продолжает писать жалобы во все инстанции».

Второй момент конфликта внутри отделения по фигурному катанию – результаты проверки Государственной инспекции по защите прав ребёнка. Мэр Даугавпилса отметил, что главное нарушение – это требование дополнительной платы от родителей.

«К сожалению, заключение ревизионных отделов Даугавпилсской городской думы и изложение обстоятельств инспекции по защите прав ребёнка говорит о том, что данные подозрения являются существенными, и нам как работодателю необходимо оценить наличие всех этих рисков и той среды в ледовой школе, которая без надлежащегоу контроля, возможно, к этому привела», — признал мэр.

Закрытие одной из групп по фигурному катанию – это попытка убрать неугодных родителей, продолжил Элксниньш:

«Однозначно, это произошло для того, чтобы дискриминировать ребёнка и его родителей, которые обращались к администрации ледовой школы. И мы учитываем ту позицию, которую огласил омбудсмен — что тренер не может отказаться от тренировки конкретной группы, потому что там, по его мнению, неправильные дети».

Тренер Алиса Мишковская, на которую написали жалобы, объясняет, что конфликт возник с двумя мамами, потому что она не взяла их детей к себе в группу, так как их уровень подготовки ниже, чем у воспитанников, с которыми она работает. Проверки начались с осени прошлого года, но, по мнению Алисы Мишковской, они ничего не доказывают.

«У проверок нет каких-либо прямых доказательств о каких-то дополнительных денежных средствах, которые платятся родителями тренеру и т.д. Или что тренеры собирают дополнительные деньги за какие-то услуги. В рамках школьного расписания все тренировки для детей абсолютно бесплатны».

Единственное, добавила Мишковская, оплачиваются дополнительные занятия вне школьного расписания:

«Если родитель изъявляет желание брать индивидуальное занятие с тренером, он договаривается индивидуально, и эти тренировки проходят не на школьном льду. Эти тренировки могут проходить на массовом катании. Чаще всего мы уезжаем кататься Литву в «Акрополис» либо на рижские катки – Марупе, Озолниеки, где есть возможность заниматься дополнительно».

В заключении Инспекции по защите прав ребёнка не подтвердились факты эмоционального насилия над детьми, комментирует заместитель директора департамента по защите прав ребёнка государственной инспекции Байба Скрабане.

«Информация о насилии конкретного тренера над детьми не подтвердилась. Мы разговаривали с детьми, интересовались их мнением. И мы убедились, что учебный процесс отвечает интересам ребёнка. Информацию о насилии со стороны по отношению к детям мы не констатировали».

Что касается жалоб на методы дисциплинарных наказаний во время тренировок, то Байба Скрабане сообщила, что это вне компетенции инспекции.

«Говоря об информации, по которой тренер использует неподобающие интересам ребёнка дисциплинарные методы — имеются ввиду случаи, когда они не соблюдают определённые правила, и им надо покинуть лёд. Это нарушение, если такое имеется, связано с ходом учебного процесса, и эту информацию для проверки мы переслали в Службу контроля качества образования».

В отделении фигурного катания в Даугавпилсе занимается 42 ребёнка. С ними работает три тренера. Мнения родителей относительно работы методов тренера Алисы Мишковской разделились. Часть доверяет тренеру и поддерживает её. Группа родителей после общих собраний и заявлений о подозрениях в насилии изменили свою точку зрения.

Сама тренер подтвердила Latvijas Radio, что сейчас находится в психоневрологической больнице Даугавпилса.

Элскниньш заявил, что по итогам проверок в ледовой школе будет принято решение об увольнении директора школы и его заместителя.

LSM