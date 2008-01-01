Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 сентября
Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодняшний день принесет вам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1067 ()
|GBP
|0.8874 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.6938 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 11 по 17 сентября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.
2. На очередной пресс-конференции в даугавпилсской думе сообщили о готовности к отопительному сезону
3. В Даугавпилсе отзвучали Дни поэзии
4. Европейская неделя мобильности 2019 в Даугавпилсе
5. Новый сезон открыли Дни белорусской культуры: концерт и выставки
6. Среда, 18 сентября: теплее не станет, осадки продолжатся
7. Вторник, 17 сентября: грозы, ливни и град
8. Латвийцы смогут попасть в Петербург по бесплатной э-визе {1}
9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 сентября 2019 | 19:54
Выходные принесут потепление
В этот уикенд в Латвии станет теплее, но затем погода ухудшится, причем температура воздуха окажется еще более низкой, чем на этой рабочей неделе, свидетельствуют свежие метеопрогнозы.
Очень заметно потеплеет в Курземе, а в субботу и в центральной части Латвии — температура воздуха достигнет 15-18 градусов. В остальной части страны будет 10-14 градусов.
В субботу в Видземе и Латгалии будет преимущественно пасмурно, ожидаются дожди, но воскресенье будет солнечным.
Западный, северо-западный ветер принесет в Латвию теплые воздушные массы. Но в воскресенье ветер задует с севера, северо-востока, и начнется новая волна похолодания.
Теперешние прогнозы показывают, что всю следующую рабочую неделю над Латвией будет доминировать антициклон (его центральная часть) с арктическими воздушными массами. Поэтому на относительно продолжительное время прекратятся осадки, а по ночам будет очень холодно, до минус двух, минус пяти градусов. Днем же будет не более +8...+13.
Добавить комментарий