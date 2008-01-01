Выходные принесут потепление

Новости Латвия | 20 сентября 2019 | 19:54

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В этот уикенд в Латвии станет теплее, но затем погода ухудшится, причем температура воздуха окажется еще более низкой, чем на этой рабочей неделе, свидетельствуют свежие метеопрогнозы.

Очень заметно потеплеет в Курземе, а в субботу и в центральной части Латвии — температура воздуха достигнет 15-18 градусов. В остальной части страны будет 10-14 градусов.

В субботу в Видземе и Латгалии будет преимущественно пасмурно, ожидаются дожди, но воскресенье будет солнечным.

Западный, северо-западный ветер принесет в Латвию теплые воздушные массы. Но в воскресенье ветер задует с севера, северо-востока, и начнется новая волна похолодания.

Теперешние прогнозы показывают, что всю следующую рабочую неделю над Латвией будет доминировать антициклон (его центральная часть) с арктическими воздушными массами. Поэтому на относительно продолжительное время прекратятся осадки, а по ночам будет очень холодно, до минус двух, минус пяти градусов. Днем же будет не более +8...+13.

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