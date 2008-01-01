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Новости Происшествия | 19 сентября 2019 | 21:12
Полиция задержала наркодилера: изъяты порошок и таблетки
Сотрудники Бюро криминальной полиции Латгальского региона на основании оперативной информации задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ.
Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, задержание провели в Даугавпилсе. Во время проверки у мужчины 1981 г.р. изъяли 20 граммов метамфетамина и 58 таблеток клоназепама.
По делу начат уголовный процесс, следствие продолжается.
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