Библиотека отметит день рождения Марка Ротко кинетической викториной

Новости Культура | 19 сентября 2019 | 18:25

В ожидании 116-ого дня рождения всемирно известного уроженца Даугавпилса – основоположника абстрактного экспрессионизма, художника Марка Ротко, Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки подготовил новую кинетическую викторину – «Работы Марка Ротко». Возможность проверить свои знания о его творчестве доступна всем посетителям центра с 20 сентября.

Кинетическая викторина – это игра, которая работает на особом программном обеспечении и предполагает считывания движений тела игрока при помощи специальных сенсоров. Игрок стоит перед экраном и простым взмахом руки (в лево или в право) сортирует варианты ответов на категории, например, правильные или не правильные.

В ожидании дня рождения художника коллекция викторин Семейного центра цифровых технодогий дополнена новинкой – викториной, которая предлагает среди работ известных латвийских и мировых художников распознать именно произведения Марка Ротко. Задачу усложняет то, что в викторине встречаются и такие произведения, чьи композиции заметно отличаются от широко известных картин классического творческого периода Ротко с двумя тремя большими цветовыми полями.

Викторина «Работы Марка Ротко» дополняет коллекцию уже существующих в предложении центра викторин на такие темы, как Латгалия, Латвия и Литва, даугавпилсские парки, латышские писатели и др. Эти викторины свободно доступны каждому посетителю в рабочее время центра – по рабочим дням с 11:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 17:00. Предварительная запись не требуется.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 65476345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

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