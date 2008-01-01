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Новости Общество | 19 сентября 2019 | 18:22

Даугавпилс готов к новому отопительному сезону

Температура воздуха продолжает снижаться, а это значит, что подключение к теплосети в Даугавпилсе может состояться уже в ближайшее время. 17 сентября во время пресс-конференции в Даугавпилсской городской думе был зачитан доклад о готовности предприятия AS «Daugavpils Siltumtīkli» к новому отопительному сезону. Член правления теплосетей Олеся Душкевича рассказала о проводимых ремонтных работах, гидравлических проверках и тарифе на отопление в новом сезоне.

Предприятие «Daugavpils Siltumtīkli» продолжает модернизацию своих мощностей, а также благоустройство рабочего пространства. В этом году проведен капитальный ремонт теплового котла в Калкунах, установлен новый газовый котел на 20 Мвт на ТЭЦ-1, осуществлен ряд проверок и расчетов на месте будущей котельной на щепе на территории ТЭЦ-3 с общей мощностью в 36 МВт. В этом году в этой части теплоцентрали предстоит выкопать и демонтировать четыре больших резервуара.

В настоящий момент тариф на отопление в Даугавпилсе находиться на самом низком уровне среди больших городов Латвии - 44,59 евро / Мвт-ч. С 1 октября этот показатель немного увеличиться и составит 48,44 евро / Мвт-ч. На этом уровне он должен удержаться до конца отопительного сезона.

В данный момент в Даугавпилсе уже началось досрочное подключение отдельных домов к отоплению. В общем порядке это должно произойти после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит +8 градусов и ниже. Раньше этого назначить конкретную дату подключения может доверенное лицо или, если такого в доме нет, - по решению общего собрания жильцов (50% «за» плюс один голос) с составленным протоколом.

«Daugavpils Siltumtīkli» напоминает о необходимости погашения долгов и отмечает - любой случай задолженности по отоплению может быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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