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Новости Культура | 19 сентября 2019 | 18:20
Осень в арт-центре Марка Ротко - новый выставочный сезон и симпозиум живописи
В Даугавпилсе продолжается фестиваль музыки и искусств «ReStArt». Дыхание нового искусства можно будет почувствовать в арт-центре Марка Ротко, где 20 сентября в 16:00 состоится открытие нового выставочного сезона. Осень в центре искусств, традиционно посвященная дню рождения Марка Ротко (116 лет), будет отмечаться под знаком живописи.
Посетителей выставок встретят наполненные мудростью жизни произведения Освальда Звейсалниекса, включенные в юбилейный выставочный проект «Время жизни», экспрессивные и неповторимые работы Аниты Мелдере, также включенные в юбилейную экспозицию под названием «Я есть», проект литовских художников «X: Память», «Непрерывная Одиссея…» художника и филантропа из Монако Базиля Алкацци, а также работы на тему ритма жизни и времени российских мастеров из объединения «ДаДим».
Путь немецкой художницы Эрдмуты Блах на личную выставку в арт-центре М.Ротко начался четыре года назад, когда она впервые посетила наш город для участия в международном художественном симпозиуме. С тех пор Даугавпилс стал местом вдохновения для художницы, чьи яркие, но выдержанные работы рефлексируют на тему борьбы с тьмой
Даугавпилс уже в 15-й раз станет местом для творческой встречи живописцев из самых разных стран мира и даже континентов. Участников международного симпозиума живописи «Марк Ротко 2019» будут чествовать прямо на открытии нового выставочного сезона. За этим последует две недели кропотливого труда, плоды которого можно будет увидеть на выставке участников симпозиума 4 октября.
Все экспозиции нового выставочного сезона, которые откроются 20 сентября в 16:00, можно будет посмотреть бесплатно. В свою очередь в день рождения Марка Ротко, 25 сентября, их можно будет увидеть по особой цене. Тогда же можно будет встретиться с участниками симпозиума, которые расскажут о себе и своей творческой деятельности.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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