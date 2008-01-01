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Новости Культура | 19 сентября 2019 | 11:51
«Пралески» пели на клюквенном фестивале в Миорах
15 сентября 2019 года вокальный ансамбль «Пралески» Даугавпилсского Центра белорусской культуры выступил с концертом на экологическом празднике «Журавли и клюква Миорского края» в Беларуси.
Традиционно в середине сентября в городском парке на берегу красивейшего Миорского озера проходит экологический праздник «Журавли и клюква Миорского края», который воспевает природные особенности региона – обширное болото Ельню, где растет клюква и гнездятся журавли, и жителей района, которые своим трудом делают малую родину богаче, красивее, чище.
Экологический праздник проводится в шестой раз, и все это время неизменными гостями фестиваля являются творческие коллективы Даугавпилсского Центра белорусской культуры, с которым у отдела культуры Миорского райисполкома подписано соглашение о сотрудничестве.
Ансамбль «Пралески» открыл праздничный концерт получасовой программой, в которую вошли любимые песни на белорусском, латышском и русском языках. Поэтесса Лилия Воронова прочла своих стихи, посвященные малой родине.
Партнерство продолжится, и в октябре ЦБК будет принимать артистов из Миор на фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе».
Центр белорусской культуры
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