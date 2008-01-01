Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

19 сентября

Именины:
Мунтис, Вернерс / Андрей, Зенон

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня могут произойти некоторые изменения, которые будут непосредственно вас касаться. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
6 .. 8 C
Утро
6 .. 8 C
День
12 .. 14 C
Вечер
7 .. 9 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

На очередной пресс-конференции в даугавпилсской думе сообщили о готовности к отопительному сезону

17 сентября в Даугавпилсской городской думе состоялась очередная пресс-конференция, во время которой ...

2. Латвийцы смогут попасть в Петербург по бесплатной э-визе {1}

3. Ушли в мир иной...

4. В Даугавпилсе отзвучали Дни поэзии

5. Европейская неделя мобильности 2019 в Даугавпилсе

6. Новый сезон открыли Дни белорусской культуры: концерт и выставки

7. Пограничники задержали группу индийских нелегалов {2}

8. Ушли в мир иной...

9. Вторник, 17 сентября: грозы, ливни и град

10. В Даугавпилсе появились три новые площадки с уличными тренажерами

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 19 сентября 2019 | 11:51

«Пралески» пели на клюквенном фестивале в Миорах

ЦБК

15 сентября 2019 года вокальный ансамбль «Пралески» Даугавпилсского Центра белорусской культуры выступил с концертом на экологическом празднике «Журавли и клюква Миорского края» в Беларуси.

Традиционно в середине сентября в городском парке на берегу красивейшего Миорского озера проходит экологический праздник «Журавли и клюква Миорского края», который воспевает природные особенности региона – обширное болото Ельню, где растет клюква и гнездятся журавли, и жителей района, которые своим трудом делают малую родину богаче, красивее, чище.

Экологический праздник проводится в шестой раз, и все это время неизменными гостями фестиваля являются творческие коллективы Даугавпилсского Центра белорусской культуры, с которым у отдела культуры Миорского райисполкома подписано соглашение о сотрудничестве. 

Ансамбль «Пралески» открыл праздничный концерт получасовой программой, в которую вошли любимые песни на белорусском, латышском и русском языках. Поэтесса Лилия Воронова прочла своих стихи, посвященные малой родине. 

Партнерство продолжится, и в октябре ЦБК будет принимать артистов из Миор на фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе». 

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 