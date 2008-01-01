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Новости Латвия | 19 сентября 2019 | 11:44

Четверг, 19 сентября: к осадкам добавятся заморозки

Пресс-фото

В четверг утром температура воздуха в Латвии понизится до -1..+7 градусов, а самые сильные заморозки ожидаются в Видземе, прогнозируют синоптики.

Днем температура поднимется всего до +9..+14 градусов, хотя на большей части территории страны будет светить солнце.

Во многих районах пройдут кратковременные дожди, в западных и центральных регионах возможны ливни, грозы и град.

Ветер в основном будет слабым, днем в Курземе и Земгале усилится северо-западный ветер порывами до 16 метров в секунду.

В Риге ожидаются дожди, временами сильные. Температура днем не поднимется выше +12 градусов.

LSM

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