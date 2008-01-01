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Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 18 сентября 2019 | 10:32

Среда, 18 сентября: теплее не станет, осадки продолжатся

LSM

В среду осадки продолжатся, местами сильные, прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть с севера, северо-запада, на побережье в порывах до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем на солнце повысится до +11..+14 градусов.

В Риге ожидается дождь, временами сильный, с градом и громом. Максимальная температура днем составит +13..+14 градусов.

 

LSM

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