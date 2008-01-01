Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 сентября
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Алита, Элита, Лиесма / Глеб, Давид, Денис
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Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 сентября 2019 | 10:32
Среда, 18 сентября: теплее не станет, осадки продолжатся
В среду осадки продолжатся, местами сильные, прогнозируют синоптики.
Ветер будет дуть с севера, северо-запада, на побережье в порывах до 18 метров в секунду.
Температура воздуха днем на солнце повысится до +11..+14 градусов.
В Риге ожидается дождь, временами сильный, с градом и громом. Максимальная температура днем составит +13..+14 градусов.
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