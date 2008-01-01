Новый сезон открыли Дни белорусской культуры: концерт и выставки

Новости Культура | 17 сентября 2019 | 23:29

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7 сентября 2019 года в Доме Единства прошел праздничный концерт Дней белорусской культуры в Латвии, который открыл новый творческий сезон Центра белорусской культуры и Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым» в Даугавпилсе.

Дни белорусской культуры в Латвии проходят ежегодно осенью под эгидой Союза белорусов Латвии во всех городах страны, где активно работают белорусские диаспоры. В этом году Дни белорусской культуры посвящены столетию белорусской национальной государственности.

Праздничный концерт открыли руководитель Центра белорусской культуры и белорусского общества «Уздым» Жанна Романовская и член правления Союза белорусов Латвии Валерий Амбросов, поздравив участников творческих коллективов и зрителей с Днями белорусской культуры в Латвии, новым творческим сезоном.

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов в приветственной речи отметил важность традиций и значение Дней белорусской культуры в жизни белорусской диаспоры в Латвии.

Поэт Станислав Володько прочел свое стихотворение, написанное к столетию белорусской национальной государственности.

Концертную программу начали местные белорусские коллективы - ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», детская студия «Скарбница». Поэтесса Лилия Воронова прочла свои стихи, посвященные малой родине.

Эстафету у даугавпилчан перенял ансамбль «Завируха» Екабпилсского белорусского общества «Спатканне», исполнив душевные белорусские песни.

Завершило концерт яркое выступление народного ансамбля «На панадворку» из Браслава.

В фойе зрители также могли ознакомиться с экспозициями: передвижной литературной выставкой о творчестве Пимена Панченко из фондов Государственного музея истории белорусской литературы; детскими рисунками конкурса «Моя Беларусь», выставкой декоративно-прикладного творчества ремесленниц Ларисы Дорофейчик и Ирины Высоцкой (г.Браслав).

Организаторы праздника - Даугавпилсский Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Белорусским культурно-просветительным обществом «Уздым», благодарят за информационную поддержку радиостанцию «Алисе+», газеты «Миллион» и «Латгалес лайкс», порталы Город.лв, Грани.лв, Наша.лв, D-fakti.lv.



Центр белорусской культуры