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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 сентября 2019 | 23:28
Ушли в мир иной...
С 11 по 17 сентября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bezdeļs Ivans (01.05.1937 - 11.09.2019)
Borovkova Ludmila (10.01.1941 - 11.09.2019)
Braslavska Irēna (18.05.1941 - 12.09.2019)
Fiļaka Raisa (13.03.1941 - 16.09.2019)
Grustāns Jānis (11.07.1970 - 13.09.2019)
Isajeva Agafija (01.03.1939 - 10.09.2019)
Isakovs Nikolajs (29.04.1941 - 11.09.2019)
Jureviča Marfa (08.09.1929 - 12.09.2019)
Kolovangina Elvīra (21.12.1950 - 13.09.2019)
Kudeika Andris (03.02.1968 - 11.09.2019)
Malahovska Janīna (08.07.1936 - 15.09.2019)
Minejevs Sergejs (09.08.1971 - 13.09.2019)
Pavlova Marija (03.01.1945 - 09.09.2019)
Pavlova Natālija (03.03.1960 - 16.09.2019)
Popjonoks Ivans (18.06.1943 - 15.09.2019)
Ribakova Maustridija (03.12.1936 - 16.09.2019)
Smirnovs Andrejs (24.03.1972 - 11.09.2019)
Suharevs Nikolajs (10.12.1942 - 11.09.2019)
Utāne Ludmila (16.01.1959 - 15.09.2019)
Zile Gaļina (24.06.1926 - 16.09.2019).
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