Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 17 сентября 2019 | 23:27

На 17 сентября 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- административный директор;

- администратор отеля;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекари;

- бизнес-лектор;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- государственный инспектор;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- делопроизводитель;

- директор программы трансформации;

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровокол;

- жестянщик;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота;

- заведующий складом;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер по качеству;

- инженер-строитель;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор дорожного строительства;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- испытатель;

- интервьюеры;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- кондукторы;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конюх (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кулинар;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер по связям с общественностью;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик оборудования;

- монтажник;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- няня;

- опекун (работа в Калупе);

- опекун собак и кошек (работа в Демене);

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор завода по производству напитков (работа в Риге);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор лесопилки;

- оператор прядильной машины;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- переводчик;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник дорожного мастера;

- помощник кондитера;

- помощники поваров;

- посудомойка (работа в Риге);

- преподаватели групп по интересам;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель латышского языка;

- программисты;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- продавцы рынка;

- производственный контролёр;

- птицевод (Рудзиши, Медуми);

- рабочий леса;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- рекламный агент;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель проекта;

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик окон и дверей;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- сельскохозяйственный рабочий (Ликсненская волость);

- складской рабочий;

- скотники;

- слесари;

- слесарь-монтажник;

- слесарь-ремонтник (Джуксте, Тукумс);

- сметчик;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальный опекун;

- специалист по бизнесу;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалист по персоналу;

- специалисты по косметологии;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- столяр;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- телятник (Ликсненская волость);

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- трактористы;

- уборщики;

- упаковщик (работа в Кекаве);

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и физики (Силенe);

- учитель профессионального образования;

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- финансовые аналитики;

- член правления;

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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