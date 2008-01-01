Европейская неделя мобильности 2019 в Даугавпилсе

Новости Общество | 17 сентября 2019 | 19:51

С 16 по 22 сентября проходит Европейская неделя мобильности.

Жители Даугавпилса также смогут принять участие в мероприятиях, цель которых – проинформировать общество о том, насколько полезно перемещаться на велосипеде и пешком. Девиз недели мобильности – «Идем с нами!» («Walk with us!»).

Мероприятия Европейской недели мобильности в Даугавпилсе:

20 сентября с 7:30 до 8:30 – подсчет велосипедистов на перекрестках Даугавпилса.

20 сентября с 16:00 до 18:00 – «День без авто» на площади Единства: веломастерская, эстафета на велосипедах и беговелах, рассказ Госполиции о безопасности на дорогах, здоровые закуски и интересное времяпровождение.

21 сентября 11:00-13:00 в Даугавпилсском вело-парке на Эспланаде семьи с детьми смогут активно провести Семейное вело-утро. Здесь будут установлены различные станции, где дети и их родители должны будут выполнить определенные задания. Помним о безопасности детей: участники должны быть в защитных шлемах! Их также можно будет получить на месте.

21 сентября 14:00-18:00 в вело-парке стартует вело-фото-ориентирование «Daugavpils Fotoreiss 2019». Команды должны будут выполнить интересные и захватывающие задания и найти объекты, спрятанные на территории города.

Подробная информация о мероприятии: https://ej.uz/fotoreiss2019

Помимо этого, на протяжении всей недели будет проходить фотоконкурс: к фото необходимо добавить локацию «Даугавпилс» или хэштеги #arvelouzdarbu и #GudrāksSolis.

Организатор мероприятий:

Туристический клуб “Sniegpulkstenīte”

https://www.facebook.com/sniegpulkstenite.lv/

Меропряития проходят в рамках проекта Nr. 9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».

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