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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.
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Новости Общество | 17 сентября 2019 | 19:51
Европейская неделя мобильности 2019 в Даугавпилсе
С 16 по 22 сентября проходит Европейская неделя мобильности.
Жители Даугавпилса также смогут принять участие в мероприятиях, цель которых – проинформировать общество о том, насколько полезно перемещаться на велосипеде и пешком. Девиз недели мобильности – «Идем с нами!» («Walk with us!»).
Мероприятия Европейской недели мобильности в Даугавпилсе:
20 сентября с 7:30 до 8:30 – подсчет велосипедистов на перекрестках Даугавпилса.
20 сентября с 16:00 до 18:00 – «День без авто» на площади Единства: веломастерская, эстафета на велосипедах и беговелах, рассказ Госполиции о безопасности на дорогах, здоровые закуски и интересное времяпровождение.
21 сентября 11:00-13:00 в Даугавпилсском вело-парке на Эспланаде семьи с детьми смогут активно провести Семейное вело-утро. Здесь будут установлены различные станции, где дети и их родители должны будут выполнить определенные задания. Помним о безопасности детей: участники должны быть в защитных шлемах! Их также можно будет получить на месте.
21 сентября 14:00-18:00 в вело-парке стартует вело-фото-ориентирование «Daugavpils Fotoreiss 2019». Команды должны будут выполнить интересные и захватывающие задания и найти объекты, спрятанные на территории города.
Подробная информация о мероприятии: https://ej.uz/fotoreiss2019
Помимо этого, на протяжении всей недели будет проходить фотоконкурс: к фото необходимо добавить локацию «Даугавпилс» или хэштеги #arvelouzdarbu и #GudrāksSolis.
Организатор мероприятий:
Туристический клуб “Sniegpulkstenīte”
https://www.facebook.com/sniegpulkstenite.lv/
Меропряития проходят в рамках проекта Nr. 9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».
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