Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 сентября
Именины:
Вайра, Вайрис, Вера / Донат, Фёдор
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 9 .. 11 C
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1031 ()
|GBP
|0.8851 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.6403 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 4 по 10 сентября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 12 справок о смерти.
2. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
3. Георгий Сурков возвращается в Даугавпилсский театр со спектаклем «Человек из Подольска»
4. Открытие выставочного сезона приуроченного дню рождения Марка Ротко
5. Выходные в Даугавпилсе - многообразие истории и искусства
6. Трагическая авария в Латгале: погиб 28-летний водитель
7. Вторник, 10 сентября: еще тепло, но уже не так солнечно
8. В квартире нашли сильно избитого мужчину: в тот же день он скончался
9. В Даугавпилсе в ходе обыска изъяли сигареты и иностранные медикаменты
10. Пьяная компания жестоко избила мужчину: пострадавший скончался
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 17 сентября 2019 | 19:48
На очередной пресс-конференции в даугавпилсской думе сообщили о готовности к отопительному сезону
17 сентября в Даугавпилсской городской думе состоялась очередная пресс-конференция, во время которой с журналистами встретились председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Янис Лачплесис, заместители председателя Игорь Прелатов и Янис Дукшинский, а также исполнительный директор Думы Игорь Алексеев. Были приглашены член правления предприятия АО «Daugavpils siltumtīkli» Олеся Душкевича и инженер ПЖКХ Сергей Захаров.
Была предоставлена информация о работах, произведенных в летний период и о готовности города к новому отопительному сезону.
Информация АО «Daugavpils siltumtīkli».
Во второй части пресс-конференции руководство Думы ответило на вопросы журналистов.
Подробности – в видеоматериале.
Отдел общественных отношений и маркетинга Думы
Добавить комментарий