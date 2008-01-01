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Новости Политика | 17 сентября 2019 | 19:48

На очередной пресс-конференции в даугавпилсской думе сообщили о готовности к отопительному сезону

17 сентября в Даугавпилсской городской думе состоялась очередная пресс-конференция, во время которой с журналистами встретились председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Янис Лачплесис, заместители председателя Игорь Прелатов и Янис Дукшинский, а также исполнительный директор Думы Игорь Алексеев. Были приглашены член правления предприятия АО «Daugavpils siltumtīkli» Олеся Душкевича и инженер ПЖКХ Сергей Захаров.

Была предоставлена информация о работах, произведенных в летний период и о готовности города к новому отопительному сезону.

Информация АО «Daugavpils siltumtīkli».

 

Во второй части пресс-конференции руководство Думы ответило на вопросы журналистов.

Подробности – в видеоматериале.

 

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы

Daugavpils
 

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