HK Dinaburga вернулся в высшую лигу хоккея

Новости Спорт | 17 сентября 2019 | 19:42

Хоккейный клуб Даугавпилса HK Dinaburga вернулся в высший дивизион и намерен показать высокие результаты в лиге Optibet, где в этом сезоне выступает 8 латвийских команд. Такого количества коллективов на латвийской хоккейной сцене не было уже давно – это свидетельствует о хороших условиях для развития как национальной школы, так и региональных клубов.

Во время проведенной на прошлой неделе пресс-конференции, главный тренер HK Dinaburga Атварс Трибунцов отметил, что команда мотивирована, находиться в отличной физической форме и готова показать себя. Так сложилось, что в этом году в команду вернулись многие из тех, кто до этого выступал в клубах США, России, Европы и Риги. Полностью укомплектована и квота легионеров – игроки из Литвы, России и Казахстана. Повышенную активность и готовность оказать поддержку также проявляют и местные фанаты хоккея.

Первая игра против вице-чемпионов HK Kurbads в Риге показала готовность нашего клуба биться до конца – поражение в дополнительное время 3:2. Теперь команда приглашает всех и каждого поддержать наших хоккеистов во время домашних игр в Даугавпилсском Ледовом дворце. Ближайший матч состоится в эту среду, 18 сентября, в 19:00 против хоккейного клуба Liepāja.

Попасть на игры HK Dinaburga в Ледовом дворце также можно будет 25 и 28 сентября, когда наш клуб выступит против рижских команд Olimp и Mogo.

Сюжет подготовит Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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