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Новости Культура | 17 сентября 2019 | 19:37
В Даугавпилсе отзвучали Дни поэзии
Каждый год сентябрь в культурной жизни Латвии начинается с Дней поэзии. Эта красивая традиция – посвящение одному из величайших представителей латышской литературы Райнису, день рождения которого – 11 сентября. В Даугавпилсе на прошлой неделе стихи звучали в музее, центре Марка Ротко, учреждениях культуры, библиотеках и школах.
Открытие Дней поэзии, состоявшееся 9 сентября во дворике Краеведческого и художественного музея, началось с презентации сборника «Дни поэзии 2019». В мероприятии приняли участие авторы опубликованных стихов и любители поэзии, которые после презентации могли воспользоваться возможностью и зачитать свои работы у свободного микрофона.
В продолжении Дней поэзии во вторник в центре искусств им. Марка Ротко состоялась презентация книги известной даугавпилсской поэтессы Фаины Осиной «Эхо каменной звезды». Это событие стало двойным праздником, так как сборник, посвященный Даугавпилсской крепости – 10-я книга автора, изданная в год знаменательного юбилея поэтессы.
В рамках Дней поэзии также состоялся конкурс сценической речи «Zelta sietiņš», встреча с поэтами в Центре русской культуры и другие мероприятия.
В среду, 11 сентября, состоялось возложение цветов у памятника Райнису в сквере Даугавпилсского Университета. А вечером праздник поэзии продолжился в Центре латышской культуры, где можно было насладиться стихами и песнями в исполнении известного латышского автора и издателя песен, музыканта и поэта Гунтарса Рачса.
Одним из активнейших участников Дней поэзии ежегодно является Латгальская Центральная библиотека. И на этот раз на протяжении всей недели читателям разных поколений предлагалась обширная программа мероприятий. Центральным событием стала прошедшая в четверг встреча с популярной латышской писательницей Ингой Гайле, которая дала начало циклу встреч с авторами. До декабря у даугавпилчан будет возможность познакомиться с творчеством многих латвийских авторов.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга АДугавпилсской городской думы.
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