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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

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17 сентября

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Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.

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Новости Латвия | 17 сентября 2019 | 06:56

Вторник, 17 сентября: грозы, ливни и град

Пресс-фото

Во вторник в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки - с молнией, громом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.

Утром самые сильные дожди ожидаются в Видземе, а днем в Курземе и Земгале. Возможен град, скорость ветра порывами превысит 15 метров в секунду.

В Риге пройдут дожди, возможны гроза и град. На солнце днем воздух может прогреться до +15 градусов.
 

LSM

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