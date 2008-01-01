Вторник, 17 сентября: грозы, ливни и град

Новости Латвия | 17 сентября 2019 | 06:56

Пресс-фото Пресс-фото

Во вторник в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки - с молнией, громом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.

Утром самые сильные дожди ожидаются в Видземе, а днем в Курземе и Земгале. Возможен град, скорость ветра порывами превысит 15 метров в секунду.

В Риге пройдут дожди, возможны гроза и град. На солнце днем воздух может прогреться до +15 градусов.



LSM