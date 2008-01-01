Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 сентября
Именины:
Вайра, Вайрис, Вера / Донат, Фёдор
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- 20 марта
Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 сентября 2019 | 06:56
Вторник, 17 сентября: грозы, ливни и град
Во вторник в Латвию придет циклон, который принесет интенсивные осадки - с молнией, громом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.
Утром самые сильные дожди ожидаются в Видземе, а днем в Курземе и Земгале. Возможен град, скорость ветра порывами превысит 15 метров в секунду.
В Риге пройдут дожди, возможны гроза и град. На солнце днем воздух может прогреться до +15 градусов.
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