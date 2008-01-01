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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 сентября
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Сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательство, которое в здравом уме о твердой памяти вам покажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Не стоит быть слишком податливым, лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 16 сентября 2019 | 10:48
Понедельник, 16 сентября: сильный ветер и прохлада
В понедельник погода будет более ясной, чем в воскресенье, однако во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град, также днем снова усилится западный ветер, прогнозируют синоптики.
Днем будет выглядывать солнце. Наибольшее количество дождевых туч ожидается на востоке страны, особенно в Видземе, а к вечеру и в других районах Латвии. Грозовые ливни и град с большей вероятностью ожидаются в северо-восточных краях Латвии.
Скорость порывов западного ветра в понедельник на большей части территории страны достигнет 16-21 метра в секунду, а воздух прогреется до +13..+16 градусов.
В Риге в понедельник ожидается частичная облачность и кратковременный дождь. Днем порывы западного ветра усилятся до 18 метров в секунду, а столбик термометра достигнет отметки в +16 градусов.
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