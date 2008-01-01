Пособие по безработице будут платить на месяц меньше

Новости Латвия | 16 сентября 2019 | 10:45

D-fakti.lv D-fakti.lv

С 2020 года люди, зарегистрированные в Госагентстве занятости как безработные, будут получать пособие не девять, а только восемь месяцев, сообщила в утреннем эфире LTV министр благосостояния Рамона Петравича (КПС).

Размер пособия также сократится. Государство таким образом сможет сэкономить 12 млн евро, прогнозирует министр. В первые два месяца пособие будет выплачиваться в размере 100%, еще два — 75%, затем два месяца человек будет получать 50% и последние два — 45% начисленной изначально суммы.

«Нельзя сказать, что это основательные изменения, но, может, это будет мотивировать людей быстрее возвращаться на рынок труда», — заявила Петравича.

Сейчас безработным платят 100% первые три месяца, 75% в следующие три и 50% — в последние три месяца.

Со слов Петравичи, другие пособия менять не планируется.

Как уже писал Rus.lsm.lv, на проблему длительной безработицы в Латвии указывала в своем исследовании ОЭСР. По данным за 2018 год, 40% стоящих на учете в Госагентстве занятости — длительно безработные, и этим людям требуется специфическая поддержка, чтобы попытаться вернуться на рынок труда, отмечено в докладе организации.

LSM

