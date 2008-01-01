Главная улица Даугавпилса отметила свой праздник

Новости Общество | 15 сентября 2019 | 21:03

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На улице Рижской в шестой раз прошел праздник в формате веселой и непринужденной прогулки. На сей раз главной темой стала вода.

С одной стороны, вода была конкретно-исторической: предприятие Daugavpils ūdens отмечает свое 130-летие. По этому поводу создали передвижную выставку, рассказывающую историю водоканала, и выкатили специальную технику. С другой стороны, вода — это сплошная стихия, символ, позволяющий выстраивать всевозможные ассоциации. Поэтому по улице носились пираты, погружались в бочки аквалангисты, дети с восторгом делали кораблики и раскрашивали гигантских рыб, мастера граффити рисовали птицерыб (или рыбоптиц), парящих над Даугавпилсом, и т. д.

Супруги Фолкманисы из различных деталей, связанных с водопроводным делом, создавали причудливые арт-объекты, в том числе музыкальный инструмент сантехника. Тут сразу вспомнилось: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» Смогли, да еще как!

Неистощимые на выдумки активисты общества «Сундук воспоминаний» в честь знаменитого когда-то санатория «Межциемс» воссоздали… ванную комнату в старинном стиле. Кстати, «Межциемс» недавно приобрело самоуправление и обещает возродить былую жемчужину.

Знаковое событие — впервые за много лет заработал небольшой фонтан у костела святого Петра в веригах. Старожилы утверждают, что он действовал в годы Первой республики, при советской власти «засох» и только сейчас ожил. Правда, лишь на время праздника.

Керамисты Сайковские соорудили свой керамический фонтан, вокруг него усадили разных водных обитателей, сделанных из глины. «Представляете, лягушку купили. Мы объясняем, что не продаем эти фигурки, это часть композиции. Но нас так уговаривали… И мы продали», — рассказал Янис Сайковский.

«Мне кажется, всё неплохо получилось. У нас на трех сценах работали самодеятельные артисты, и просто многие творческие люди вышли на улицу, чтобы поделиться своими талантами. Просто взяли в руки гитары и вышли. Это очень важно, ведь главный посыл таких праздников — показать, какой живой и творческий наш город. Не надо вспоминать советское промышленное прошлое, сейчас всё по-другому. Из разговоров с работниками Daugavpils ūdens я узнал, что в течение четырех последних лет у нас самая чистая в Латвии вода. Будем очищаться ею, в том числе от политического шлака, и переживем катарсис», — поделился с Rus.Lsm.lv мыслями и эмоциями главный режиссер праздника Марис Сусейс.

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