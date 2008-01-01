В Даугавпилсе прошел фестиваль белорусской авторской песни

Новости Культура | 15 сентября 2019 | 20:53

"Уздым" "Уздым"

6 сентября 2019 года в концертном зале даугавпилсского Арт-центра имени Марка Ротко с аншлагом прошел I Международный фестиваль белорусской авторской песни, в котором участвовали авторы и исполнители из Латвии, Беларуси и Литвы.

«В поездах и в машинах, и просто пешком,

На байдарках, на лыжах с тяжёлым мешком,

Не за школьной окрашенной партой

Твою пестро-зелёную карту

Изучили давно наизусть,

Беларусь, Беларусь».

Песней «Беларусь», написанной минским бардом Ариком Круппом в январе 1971 года, открылся I Международный фестиваль белорусской авторской песни в Даугавпилсе. Спустя два месяца Арон Крупп вместе с товарищами погиб под лавиной в Саянах. Остались его любительские аудиозаписи и около 80 песен, многие из которых стали классикой туристической песни. Три года назад в Центре белорусской культуры их пели барды из Минска, специально приехавшие на родину Арона Яковлевича Круппа (1937-1971), в г.Даугавпилс. Так родилась идея форума авторской песни, который объединит бардов и исполнителей Латвии и Беларуси в популяризации современной интеллектуальной песни. Об этом рассказала автор проекта, председатель Белорусского культурно-просветительного общества «Уздым» Жанна Романовская.

Консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Николай Романкевич в приветственной речи пожелал фестивалю успеха и развития.

В первом фестивале белорусской авторской песни приняли участие 12 авторов и исполнителей: Мария Гербредере, Сергей Соловьев, Анатолий Галлер, Анатолий Байко, дуэт Елены Виткевич и Валерия Ермаченко (Даугавпилс), Сергей Пичугин (Рига), дуэт Евгения Пашкевича и Лидии Знотыни (Ливаны), Сергей Шабадалов (Висагинас, Литва). Почетными гостями фестиваля стали известные авторы и исполнители Максим Ивкин и Змитер Бартосик из Минска (Беларусь).

Два часа пролетели незаметно. Каждый участник фестиваля исполнил одну песню на белорусском языке (обязательную по условиям фестиваля) и другие по выбору. Позвучало несколько песен на слова Станислава Володько.

Змицер Бартосик – журналист и бард, автор двух альбомов своих песен и одного альбома российской авторской песни в переводе на белорусский язык Рыгора Барадулина. Он исполнил песни Булата Окуджавы, Левитанского и Никитина, а также свои из альбома «Дорога на Вильно».

В свою очередь Максим Ивкин – композитор, исследователь и исполнитель, работает в разных стилистических направлениях: от академического авангарда до акустического фолк-блюза. Он исполнил авторские песни, к которым написал музыку. Сюрпризом для зрителей стала песня на латгальском языке от минского артиста.

В финале концерта поэт Станислав Володько прочел стихотворение «Наш фестиваль», которое он посвятил I Международному фестивалю белорусской авторской песни в Даугавпилсе.

Завершающим аккордом песенного форума стало награждение участников - цветы, дипломы и фирменные сувениры вручили гостям члены Правления «Уздыма» Жанна Романовская и Валерий Амбросов.

Организатор фестиваля – Белорусское культурно-просветительное общество «Уздым», выражает благодарность за информационную поддержку радио «Алисе+», газетам «Миллион» и «Латгалес лайкс», порталам Город.лв, Грани.ла, Наша.лв, D-fakti.lv, а также муниципальному сайту Daugavpils.lv.

Проект «I Международный фестиваль белорусской авторской песни» белорусского общества «Уздым» реализуется при содействии Фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской городской думы.



"Уздым"